Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

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Российский магазин приложений NashStore стал доступен пользователям для скачивания, сообщает ТАСС со ссылкой на данные разработчика маркетплейса АНО «Цифровые платформы». На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых «Банки.ру», «Альфа-Банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «СберМаркет», «Совкомбанк», Gloria Jeans и другие.

Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. <...> Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки: несмотря на санкции, многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок, — заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

9 мая отечественный магазин мобильных приложений на платформе Android под название NashStore объявил о начале регистрации в нём разработчиков тех приложений, которые будут предлагать свои продукты. Как сообщается, больше всего заявок на предварительную регистрацию оставили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей. Заявки поступили и от игровых студий из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнама, а также от банков из Казахстана и Белоруссии.