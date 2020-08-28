Российский кабмин готовит второй пакет мер поддержки IT-отрасли

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Правительство РФ планирует защитить интересы российских участников IT-рынка и с этой целью разработает второй пакет законодательных мер поддержки отрасли.

Об этом в ходе четвёртого заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передаёт ТАСС. Чиновник напомнил, что премьер-министр Михаил Мишустин встречался в Иннополисе с представителями IT-отрасли и результатом этой встречи стало появления большого числа законодательных инициатив.

Но это не разовая акция, у нас должен быть постоянный диалог с индустрией. <..> Мы будем готовить второй пакет законодательных изменений, которые будут упрощать вашу работу, защищать интересы российских производителей, создавать возможности для развития, поддержки, - пообещал Чернышенко

В конце июня президент РФ Владимир Путин поручил провести налоговый манёвр в IT-отрасли, в том числе бессрочно уменьшить ставку страховых взносов компаний с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%. Госдума разработала законопроект в исполнение этого поручения, который успешно прошёл три чтения. 31 июля, как писал NEWS.ru, Путин подписал закон.