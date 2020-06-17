Российский Forbes получил иски на 5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/783632f6-b09f-11ea-9d92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Арбитражный управляющий по делу о банкротстве бывшего владельца российской версии Forbes Александра Федотова потребовал взыскать с журнала более 5 миллионов рублей долга.

По версии истца, издательская компания «АС Рус Медиа» не вернула Федотову два займа, выданных в 2017-2018 годах, а также проценты по ним. Первый иск на 2,58 миллиона рублей поступил в суд 15 июня. Информация о втором ещё не опубликована на сайте суда, но, как уточнили в Forbes Russia, сумма претензии — 2,49 миллиона рублей.

Мы настаиваем на том, что «АС Рус Медиа» возвратила займы ещё в 2018 году, и будем отстаивать свою позицию, — отметил в комментарии RNS директор журнала по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.

Федотов в 2018 году продал журнал бизнесмену Магомеду Мусаеву, а на следующий год объявил себя банкротом.

Как писал NEWS.ru, в начале июня Гараринский районный суд Москвы отказался рассмотреть иск дагестанского сенатора Сулеймана Керимова к журналу Forbes, газетам «Ведомости» и «Версия». Обращение миллиардера последовало вскоре после публикации ежегодного рейтинга богатейших российских наследников, в котором оказались сын и две дочери Керимова.