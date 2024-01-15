Российские ученые нашли новый способ борьбы с болезнью Паркинсона Ученые НГУ заявили о возможности остановки развития болезни Паркинсона

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Болезнь Паркинсона можно остановить на раннем этапе развития, если воздействовать на определенные процессы в головном мозге и снять воспаление, рассказала изданию «Газета.Ru» профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета Галина Идова. По ее словам, новый способ борьбы с опасным нейродегенеративным заболеванием был обнаружен в ходе эксперимента на мышах.

В рамках эксперимента ученые использовали модель развития паркинсонизма у мышей и у людей на разных стадиях развития заболевания. После этого они изучили молекулярно-клеточные иммунные показатели болезни Паркинсона. По результатам исследования выяснилось, что у двухмесячных грызунов, у которых еще нет двигательных нарушений, отмечались серьезные изменения клеточного состава и уровня воспалительных цитокинов. У животных других групп данные изменения не наблюдались.

Это говорит о том, что в начале болезни развиваются те процессы, на которые можно было бы воздействовать, снять воспаление. Но это предварительные результаты, здесь есть над чем работать, — уточнила Идова.

Профессор Идова подчеркнула, что на сегодняшний день специалисты не могут определить, когда начинается нейровоспаление и дегенерация дофаминовых нейронов у пациентов с данным заболеванием. По ее словам, ученым необходимо найти биомаркеры, которые могут помочь выявить болезнь Паркинсона на ранних этапах ее развития.

Врач Денис Банный ранее заявил, что риск развития болезни Паркинсона можно снизить благодаря употреблению кофе. Он отметил, что данный напиток также полезен для профилактики болезни Альцгеймера и рака молочной и предстательной желез.