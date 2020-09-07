Роспотребнадзор завершил проверку после госпитализации Навального

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Роспотребнадзор завершил проверку мест, которые оппозиционер Алексей Навальный посетил в городе Томске незадолго до экстренной госпитализации. Результаты переданы в прокуратуру.

Об окончании инспекции сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Уточняется, что проверку проводило региональное управление ведомства.

Известно также, что со своей стороны обстоятельства событий, предшествовавших ухудшению здоровья политика, выясняла и полиция.

Российский оппозиционер находится в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Правоохранительные органы России и Кремль заявляли, что пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны.

В Евросоюзе потребовали провести прозрачное расследование обстоятельств отравления и привлечь виновных к ответственности, в противном случае пригрозили ввести санкции, писал NEWS.ru.