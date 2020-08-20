Роспотребнадзор закончит испытания препарата от COVID-19 в сентябре

https://static.news.ru/photo/41519d3a-e389-11ea-8ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует завершить в сентябре 2020 года клинические испытания разработанной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 21 августа сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что на данный момент вакцину ввели 57 добровольцам. Ещё 47 участников испытаний получили плацебо. Все привитые граждане чувствуют себя хорошо. Медики не наблюдают в состоянии добровольцев каких-либо побочных реакций от препарата.

Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1–2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было, — цитирует ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Как ранее писал NEWS.ru, 18 августа в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» стартовал второй этап испытания вакцины от COVID-19.