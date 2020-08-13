Роспотребнадзор высчитал долю некачественных кондитерских изделий в Москве

https://static.news.ru/photo/62ee810c-dd48-11ea-9e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Роспотребнадзора по Москве опубликовало данные об исследовании качества кондитерских и хлебобулочных изделий, продающихся в столице РФ. Более 9% кондитерских изделий специалисты признали не соответствующими нормативам.

Результаты исследования приведены на сайте московского управления службы. Всего проверку в первой половине 2020 года прошли 1143 пробы кондитерских изделий, 3% из них не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям, 6,5% — по микробиологическим. По санитарно-химическим показателям все пробы оказались в пределах нормы.

За тот же период специалисты Роспотребнадзора изучили 1231 пробу хлебобулочных изделий, из них 53 пробы исследовались по санитарно-химическим показателям, 691 проба — по микробиологическим и 487 проб — по физико-химическим. Отклонение от стандартов выявлено в 3% образцов, изученных по микробиологическим показателям, остальные пробы оказались в пределах нормы.

Роспотребнадзор изъял из оборота 110 партий хлебобулочных изделий общей массой 217,78 кг и 76 партий кондитерских изделий с массой 392,38 кг. Нарушителям регламентов и санитарно-эпидемиологических требований вынесено девять постановлений об административном штрафе на общую сумму 604 тысячи рублей.

Роспобтребнадзор рекомендует приобретать хлебобулочную и кондитерскую продукцию только в стационарных торговых точках, где есть условия для её хранения. При выборе товара специалисты советуют внимательно изучать маркировку, также рекомендуется покупать продукты местного производства, которые поступают в продажу, минуя этап транспортировки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор не обнаружил следов коронавирусной инфекции в питьевой воде в Москве.