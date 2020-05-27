Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до начала 2021 года

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В субботу, 30 мая, в Москве ожидается по-июльски жаркая погода и гроза. На следующий день немного похолодает, сообщила в разговоре с журналистами главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, разница между выходными днями будет заключаться не только в температуре воздуха, но и в режиме осадков. В субботу над Москвой ожидается облачное небо с прояснениями. Термометры днём...