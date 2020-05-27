Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до начала 2021 года

13:19, 27 мая 2020
Здание Роспотребнадзора в Москве Здание Роспотребнадзора в Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса до 1 января 2021 года.

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу <...> мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По состоянию на среду, 27 мая, в мире коронавирусом заражены 5,5 миллиона человек, более 350 тысяч умерли, свыше 2,2 миллиона вылечились.

В России зафиксировано 370 680 случаев инфицирования, 142 208 случаев выздоровления и 3958 летальных исходов.

В Москве 171 443 заболели, 67 458 излечились, 2183 погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, у всех желающих москвичей появилась возможность пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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