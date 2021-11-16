Роспотребнадзор продлил действие мер профилактики COVID до 2024 года

Действие правил профилактики распространения коронавируса в России продлено до 2024 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно вступает в силу с 17 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пункте 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», — говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что лицам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса или переболевшим COVID в течение последних шести месяцев, не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин в случае контакта с заболевшим. Это ограничение останется в силе для непривитых и не болевших в течение указанного срока граждан.

Как сообщалось ранее, QR-код для переболевших коронавирусом будет действовать полгода после перенесённого COVID-19, следует из приказа Министерства здравоохранения России. После прививки от коронавируса QR-код действителен год. Если же человек и привился, и переболел COVID-19, действительной будет «наиболее поздняя дата наступления события».

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до 1 февраля в России будет действовать «переходный период» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Эти меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и 17358-8 о новых правилах уже поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.