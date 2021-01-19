Роспотребнадзор предупредил жителей городов о нашествии тараканов

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Активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, что связано с циклами размножения этих насекомых, и первая волна «нашествия» начнётся в феврале, предупредила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Специалист пояснила, что тараканы откладывают яйца во влажных местах и среднее время развития яиц составляет примерно три месяца. Таким образом, массовое разведение насекомых придётся на февраль и повторится летом, передаёт радио Sputnik.

Для того, чтобы защитить своё жильё от неприятных «гостей», Рославцева рекомендует перекрыть им доступ в квартиру, для чего необходимо поставить сеточки на окошки вентиляции в ванной и на кухне, куда теплолюбивые и водолюбивые тараканы приходят в первую очередь.

Если же избежать проникновения прусаков не удалось, для борьбы с ними лучше использовать пищевые приманки, чем инсектициды.

К сожалению, у нас сейчас вопрос номер один — это формирование популяции тараканов, устойчивых или резистентных к основным инсектицидам, вроде пиретроида. Как правило, служба дезинфекции работает с помощью распыления пиретроида. Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности, — заключила эксперт.

Как писал NEWS.ru, специалисты из Университета Кейс Вестерн Резерв американского штата Огайо установили, почему так сложно убить комнатных мух. Раньше исследователи считали, что эти насекомые ловко уворачиваются от ударов за счёт хорошего зрения. Однако учёные из Соединённых Штатов опровергли это мнение, изучив задние короткие крылья мух, которые также называют жужжальцами.