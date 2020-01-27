https://static.news.ru/photo/3a216f36-40f5-11ea-9239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Kaihu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.

Как передаёт ТАСС, Попова сослалась на собранные к настоящему моменту данные о вирусе, согласно которым он не очень устойчив в окружающей среде и не выдерживает температуру выше 40 градусов. Глава Роспотребнадзора уточнила, что вопрос требует дополнительного изучения.

Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет, — подчеркнула Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также рассказала, что ведомство направляло предложение о помощи и сотрудничестве китайским коллегам через посольство России и Министерство иностранных дел.

К 27 января в Китае число скончавшихся от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, возросло до 80 человек. Общее количество заразившихся превышает 2,4 тысячи человек. Основное число больных сосредоточено в городе Ухань. Случаи заболевания отмечены в США, Австралии, Таиланде, Франции, Японии и ряде других стран. В России, как передавал NEWS.ru, носителей вызванной коронавирусом инфекции пока не выявлено.