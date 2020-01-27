Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.
Как
Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет, — подчеркнула Попова.
Руководитель Роспотребнадзора также рассказала, что ведомство направляло предложение о помощи и сотрудничестве китайским коллегам через посольство России и Министерство иностранных дел.
К 27 января в Китае число скончавшихся от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, возросло до 80 человек. Общее количество заразившихся превышает 2,4 тысячи человек. Основное число больных сосредоточено в городе Ухань. Случаи заболевания отмечены в США, Австралии, Таиланде, Франции, Японии и ряде других стран. В России, как передавал NEWS.ru, носителей вызванной коронавирусом инфекции пока не выявлено.
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