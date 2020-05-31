Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению дистанции в гостиницах

При открытии гостиниц следует обеспечить возможность социального дистанцирования в помещении, следует из рекомендаций Роспотребнадзора. Люди должны иметь возможность находиться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.
На стойках регистрации необходимо минимизировать возможность скопления постояльцев при помощи нанесения сигнальной разметки,
Также в ведомстве посоветовали производить дезинфекцию ключей от номера. Это позволить обеспечить их безопасную выдачу.
Ранее, как писал NEWS.ru, власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить ряд требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен