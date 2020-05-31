Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению дистанции в гостиницах

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С 1 июня в России вступил в действие первый стандарт по озеленению крыш. Об этом сообщил разрабатывавший этот ГОСТ Московский государственный строительный университет.

В стандарте изложены требования к обустройству и эксплуатации зелёной кровли. ГОСТ позволяет более широко использовать высокотехнологичные материалы, применять энергоэффективные и современные конструктивные решения при снижении негативного воздействия на окружающую среду....