Рособрнадзор отказал в аккредитации частному вузу

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Рособрнадзор отказал Свято-Филаретовскому православно-христианскому институту в аккредитации образовательной программы по направлению «Теология» для бакалавров и магистров.

Отказать частному образовательному учреждению высшего образования «Свято-Филаретовский православно-христианский институт» в государственной аккредитации образовательной деятельности, — говорится в приказе ведомства.

По итогам аккредитационной экспертизы в вузе выявили несоответствие квалификации научно-педагогических работников профессиональному стандарту, претензии были и к дисциплинам, изучаемым в базовой и вариативной частях программы.

Как писал NEWS.ru, Рособрнадзор может приступить к совершенствованию или отмене процедуры аккредитации университетов. По словам прежнего руководителя ведомства Сергея Кравцова, проверка программы на соответствие стандартам недостаточно эффективна для определения качества обучения. Он также отметил, что вместо действующей системы может быть введена оценка качества подготовки в вузах. Действующая модель контрольно-надзорной деятельности в образовательной сфере заканчивается в 2020 году, к 2021 году должна появиться новая система.