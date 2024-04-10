Роскосмос объяснил вторую осечку с пуском «Ангары» Глава Роскосмоса назвал рядовым явлением отмену пусков «Ангары»

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену пуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный рядовым явлением. По его словам, сейчас идёт начальный этап испытаний и с технической точки зрения отмена старта удивления не вызывает, передает РИА Новости.

Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, которые возможны. Нюансы какие? Производственного характера, конструкторского характера, технологического или эксплуатационного. Поэтому для разработчиков отмена пуска по техническим причинам — это достаточно рядовое явление, — сказал он.

По словам Борисова, специалисты разобрались с проблемой, которая стала причиной отмены пуска 9 апреля.

Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должен был состояться накануне, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной отмены старта ракеты-носителя стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока. По его словам, специалисты должны были выяснить, почему возникли неполадки.