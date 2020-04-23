Роскосмос назвал причину удорожания проекта «Ангара»

https://static.news.ru/photo/7a884760-8534-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Ракета «Ангара» Фото: Roscosmos/Global Looк Press

Необходимость увеличения финансирования на создание ракеты «Ангара» связана с разработкой её новой модификации. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Увеличение стоимости разработки космического ракетного комплекса «Амур» связано с принятием решения о разработке новой модификации ракеты-носителя «Ангара А5М(П)», — отметили в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что это делается в том числе для обеспечения с 2023 года пилотируемой программы с космодрома Восточный. Решение о переносе испытаний на новую площадку было принято в сентябре 2019 года, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Роскосмос просит увеличить финансирование проекта «Ангара» до 65 миллиардов рублей. Это 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.

Как писал NEWS.ru, космические корабли «Союз» и «Прогресс» заменят новым летательным аппаратом. Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время. Аппарат будет создаваться на базе пилотируемого корабля «Орёл». Для вывода нового корабля в космос предполагается использовать ракету-носитель «Ангара».