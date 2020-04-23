Роскосмос назвал причину удорожания проекта «Ангара»

Необходимость увеличения финансирования на создание ракеты «Ангара» связана с разработкой её новой модификации. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Увеличение стоимости разработки космического ракетного комплекса «Амур» связано с принятием решения о разработке новой модификации ракеты-носителя «Ангара А5М(П)», — отметили в пресс-службе.
В госкорпорации подчеркнули, что это делается в том числе для обеспечения с 2023 года пилотируемой программы с космодрома Восточный. Решение о переносе испытаний на новую площадку было принято в сентябре 2019 года,
Ранее стало известно, что Роскосмос просит увеличить финансирование проекта «Ангара» до 65 миллиардов рублей. Это 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.
Как писал NEWS.ru, космические корабли «Союз» и «Прогресс» заменят новым летательным аппаратом. Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время. Аппарат будет создаваться на базе пилотируемого корабля «Орёл». Для вывода нового корабля в космос предполагается использовать ракету-носитель «Ангара».
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