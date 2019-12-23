https://static.news.ru/photo/29cadf66-2582-11ea-b8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты в настоящее время не находят в образцах красной икры консервантов, однако в каждом из них присутствует кишечная палочка. Исходя из этого, россиянам следует отказаться от приобретения данного продукта для новогоднего стола.

Информацией о заражённости красной икры с журналистами поделились сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов и врач-диетолог Лидия Ионова.

Икра — очень сложный продукт при всей его кажущейся простоте. Консерванты сейчас мы не обнаруживаем в образцах, зато везде присутствует кишечная палочка, — приводит слова Борисова НСН.

Кроме того, эксперты дали ещё ряд советов по подготовке новогоднего стола. В частности, говорят эксперты, отмечающие едят селёдку низкого качество, потому что рыба не проходит через последующую тепловую обработку.

Также специалисты отмечают, что новогодний салат не стоит хранить в холодильнике. Лучше доесть его во время праздника.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество в преддверии Нового года составило рекомендации по выбору сладких подарков. По мнению специалистов ведомства, покупать их следует в специализированных магазинах.