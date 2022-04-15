Роскомнадзор заблокировал сайт The Moscow Times

Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт The Moscow Times, сообщила команда английской версии издания. Ресурс заблокировали на основании решения Генпрокуратуры от 12 апреля. Газета The Moscow Times была основана в 1992 году, издание освещает события политической жизни, происходящие в России и за рубежом, а также новости в области бизнеса и культуры.

Прокуратура ещё не уведомила The Moscow Times о своём решении, — говорится в статье.

По информации издания, в базе данных Роскомнадзора решение Генпрокуратуры упоминается вместе со статьёй, опубликованной на сайте русскоязычной версии издания 4 апреля. В этом материале говорилось об отказе сотрудников российского спецназа участвовать в специальной операции на территории Украины.

C начала военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал несколько российских СМИ. Под блокировку, в частности, попали издания The Village и TJournal. Причиной стал новый закон о дискредитации российских военных.

Кроме того, РКН заблокировал несколько иностранных СМИ. Среди них «9 канал» и «Вести Израиля», белорусское «Еврорадио» и эстонская газета Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (исполняет функции иностранного агента).