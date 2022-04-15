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Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт The Moscow Times

Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию сайта The Moscow Times
13:55, 15 апреля 2022
Роскомнадзор заблокировал сайт The Moscow Times Фото: unsplash.com
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Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт The Moscow Times, сообщила команда английской версии издания. Ресурс заблокировали на основании решения Генпрокуратуры от 12 апреля. Газета The Moscow Times была основана в 1992 году, издание освещает события политической жизни, происходящие в России и за рубежом, а также новости в области бизнеса и культуры.

Прокуратура ещё не уведомила The Moscow Times о своём решении, — говорится в статье.

По информации издания, в базе данных Роскомнадзора решение Генпрокуратуры упоминается вместе со статьёй, опубликованной на сайте русскоязычной версии издания 4 апреля. В этом материале говорилось об отказе сотрудников российского спецназа участвовать в специальной операции на территории Украины.

C начала военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал несколько российских СМИ. Под блокировку, в частности, попали издания The Village и TJournal. Причиной стал новый закон о дискредитации российских военных.

Кроме того, РКН заблокировал несколько иностранных СМИ. Среди них «9 канал» и «Вести Израиля», белорусское «Еврорадио» и эстонская газета Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (исполняет функции иностранного агента).

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