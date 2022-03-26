«ВКонтакте» заблокировала страницы TJournal и Ходорковского

Российская социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницы издания TJournal, а также бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Также под блокировку попал паблик Ateo. В случае невыполнения требования ведомства был бы ограничен доступ ко всей соцсети.

Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети, — сказали во «ВКонтакте».

Ведомство объяснило, что в пабликах TJournal, Ateo и Ходорковского была размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

В середине марта Роскомнадзор заблокировал портал TJournal. Причиной стал новый закон о распространении фейков о военной спецоперации РФ на Украине. В заявлении издания отмечалось, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры.

До этого во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировали паблики «Медузы» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Медиазоны» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Эха Москвы», «Настоящего времени» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и других СМИ.