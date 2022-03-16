РКН заблокировал сайты 30 российских и зарубежных СМИ

Роскомнадзор заблокировал в России по требованию Генпрокуратуры сайты «Новых Известий», русскоязычных израильских СМИ «9 канал» и «Вести Израиля», белорусского «Еврорадио» и эстонской газеты Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (исполняет функции иностранного агента). В общей сложности доступ был закрыт к более чем 30 ресурсам, сообщает «Интерфакс».

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировки страниц и сайтов, доступ к сайтам полностью ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля, — отмечает агентство.

Ранее Роскомнадзор заблокировал портал TJournal. Причиной стал новый закон о распространении фейков о военной спецоперации на Украине. В заявлении, опубликованном на сайте издания, отмечается, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры.

11 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ принял решение об ограничении доступа к социальной сети Instagram на территории России в связи с поощрением в ней призывов к насилию в отношении россиян.