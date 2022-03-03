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Роскомнадзор заблокировал издание The Village

Роскомнадзор заблокировал The Village за недостоверную информацию по Украине
21:12, 02 марта 2022
Роскомнадзор заблокировал издание The Village Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Сайт издания The Village заблокирован по решению Роскомнадзора в связи с «публикациями журналистами недостоверной информации по теме спецоперации России» по денацификации на Украине, сообщили РИА Новостям в Роскомнадзоре. Провайдеры сообщают, что издание внесено в список сайтов, распространяющих запрещённую в России информацию.

Теперь сайт The Village находится в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, куда отправляются все ресурсы, размещавшие «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных акциях, недостоверную информацию».

На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине, — говорится в сообщении.

Изданию грозит штраф до 5 миллионов рублей и ответственность по статье 13.15 КоАП в соответствии с российским законодательством.

2 марта 2022 года в Госдуму был внесён законопроект об уголовной ответственности за фейки в Интернете, связанные со спецоперацией Вооружённых сил РФ. За это предлагают наказывать лишением свободы на срок до 15 лет, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

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