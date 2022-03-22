Роскомнадзор вынес «Новой газете» официальное предупреждение

Роскомнадзор вынес «Новой газете» официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Причиной стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Повторные предупреждения в течение года могут стать основанием для прекращения судом деятельности СМИ.

На сайте электронного периодического издания «Новая газета» размещён материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки, — говорится в заявлении.

В Роскомнадзоре пояснили, что «Новая газета» таким образом нарушила статью 4 Закона РФ «О средствах массовой информации».

Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила РБК, что редакция пока не получила предупреждение от ведомства. По её словам, сейчас журналисты выясняют, о каких именно нарушениях идёт речь.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту телеканала Euronews. Также телеканал оказался недоступен и для просмотра на ТВ. Мера была принята на основании решения Генпрокуратуры в соответствии с новым законодательством о фейках, касающихся Вооружённых сил РФ.