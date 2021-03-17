Роскомнадзор потребует от операторов данные абонентов и детали их звонков

https://static.news.ru/photo/d8e4955a-874c-11eb-b5ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор в рамках борьбы с «серыми» сим-картами намерен добиваться права требовать от операторов мобильной связи предоставлять личные данные абонентов, в том числе сведений об их звонках. Об этом говорится в тексте постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Надзорное ведомство получит доступ к паспортным данным абонента, если это корпоративный тариф — то будут передаваться данные об организации. В числе прочих данных — номер телефона, виды совершаемых звонков, номера вызывающего и вызываемого абонента, дополнительный номер вызывающего абонента и номер, на который осуществляется переадресация вызова, сведения об оборудовании, используемом корпоративным клиентом, и факты передачи голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений.

В пояснительной записке к проекту закона указывается , что такие меры направлены на борьбу с «серыми» сим-картами, которые раздаются в общественных местах и могут использоваться для различных видов мошенничества, жертвами которого, по данным инициаторов поправок, становятся тысячи россиян.

По словам руководителя аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, данные, доступ к которым хочет получить Роскомнадзор, сейчас есть только у правоохранительных органов. Он отметил, что для «обеления» сим-карт ведомству хватило бы первичной информации об оформлении договора и о методе подтверждения личности абонента.

Меры, предложенные РКН, чрезмерны и непропорциональны заявленным целям, считает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики столичного отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. По его словам, в российских реалиях создание очередной мегабазы данных неизбежно приведёт к утечкам, за которые никто из чиновников ответственности традиционно не несёт. Кроме того, инициатива касается и корпоративных номеров, хотя сведения о контактах и соединениях между сотрудниками организаций могут составлять коммерческую тайну.

Если инициатива будет принята, это снизит доверие корпоративных клиентов к сотовой связи и вынудит их искать более безопасные методы коммуникаций, вытеснив значительное количество коммуникаций в защищённые мессенджеры и другие подобные средства, — рассказал Савельев РБК.

Как сообщал NEWS.ru, cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал об основном правиле безопасного хранения информации на смартфоне. По мнению эксперта, сейчас уровень защиты данных на смартфоне можно сравнить с уровнем защиты почтового ящика в подъезде. Поэтому, по его словам, всё, что человек готов хранить в таком ящике, можно хранить и в смартфоне.