https://static.news.ru/photo/ba391740-70fd-11ea-b792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса в РФ должна улучшиться через несколько месяцев. Такого мнения придерживается президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В хорошем варианте — два-три месяца. И должно уменьшаться. Говорю по опыту других пандемий, более серьёзных даже, чем этот коронавирус, — сообщил RT врач.

Он не считает, что на распространение COVID-19 в России существенно повлияли приезжие из других стран. Также Рошаль добавил, что в РФ почти в 80% случаев заболевание протекает в лёгкой форме. Положительным моментом эксперт назвал и то, что после выздоровления у людей появляется иммунитет к этому вирусу.

Ранее NEWS.ru писал, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч. В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.