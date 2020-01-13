https://static.news.ru/photo/94750e5c-35dd-11ea-a5be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росгвардия за год потратила рекордную сумму на покупку дубинок и наручников. В общей сложности приобретение спецсредств и техники для разгона демонстрантов обошлось ведомству почти в 800 млн рублей.

Как сообщает Znak.com cо ссылкой на «МБХ медиа», больше всего денег (364 млн рублей) было потрачено на закупку бронированных машин. В частности, ведомство приобрело 13 автомобилей «Патруль», оснащённых специальными звуковыми и световыми системами, и 6 «Тигров». Часть средств (50 млн рублей) была выделена на закупку 5 бронированных автобусов «Федерал».

345 млн рублей составили расходы на покупку защитных шлемов для бойцов. Ещё почти 20 млн было потрачено на 3 тысячи комплектов для защиты рук и ног. 10,5 млн рублей ведомство направило на приобретение щитов «Пионер-600» (1,2), а ещё 6 млн рублей — на тактические фонари на защитные щиты.

Почти 24 млн рублей стоили дистанционные электрошокеры-дубинки. Стандартные резиновые дубинки обошлись в сумму 1,2 млн рублей. Их ведомство закупило порядка двух тысяч. Также закуплены 2 тыс. пар наручников на почти 2 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией в рамках весенней сессии рассмотрит поправки в законодательство, которые обяжут сотрудников подразделений Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Действие законопроекта предполагается распространить на силовиков, которые участвуют в охране общественного порядка. Как следует из документа, сотрудники Росгвардии при обращении к гражданам должны будут «назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения».