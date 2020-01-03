https://static.news.ru/photo/5d8686c2-2e22-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией в рамках весенней сессии рассмотрит поправки в законодательство, которые обяжут сотрудников подразделений Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарёв.

Действие законопроекта предполагается распространить на силовиков, которые участвуют в охране общественного порядка, уточнил он.

Законопроект был внесён в Госдуму в конце ноября 2019 года.

Как следует из документа, сотрудники Росгвардии при обращении к гражданам обязаны «назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения».

Вместе с тем отдельно отмечается, что действие закона не распространяется на спецподразделения по борьбе с терроризмом, передаёт «Интерфакс».

Депутаты полагают, что обязанность представляться и принятое директором Росгвардии решение о ношении жетонов позволят решить проблему идентификации военнослужащих, применяющих неоправданно жестокие меры к задерживаемым.