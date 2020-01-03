Комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией в рамках весенней сессии рассмотрит поправки в законодательство, которые обяжут сотрудников подразделений Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарёв.
Действие законопроекта предполагается распространить на силовиков, которые участвуют в охране общественного порядка, уточнил он.
Законопроект был внесён в Госдуму в конце ноября 2019 года.
Как следует из документа, сотрудники Росгвардии при обращении к гражданам обязаны «назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения».
Вместе с тем отдельно отмечается, что действие закона не распространяется на спецподразделения по борьбе с терроризмом,
Депутаты полагают, что обязанность представляться и принятое директором Росгвардии решение о ношении жетонов позволят решить проблему идентификации военнослужащих, применяющих неоправданно жестокие меры к задерживаемым.
Ранее, как писал NEWS.ru, большой общественный резонанс
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен