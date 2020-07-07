Росатом планирует открыть производство «ядерных пуль» для лечения рака

https://static.news.ru/photo/b5783ace-c12f-11ea-9860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники АО «Центральный проектно-технологический институт» (ЦПТИ, входит в топливную компанию госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ) приступили к реализации проекта по созданию в РФ современного завода по выпуску радиофармацевтических (РФП) лекарств для адресного лечения разных форм рака.

Компания планирует создать производство РФП в соответствии с международными требованиями к организации производства и контроля качества лекарственных средств — GMP (good manufacturing practice). Завод, который будет выпускать «ядерные пули» для лечения рака, планируют построить на площадке предприятия Росатома «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова» в Обнинске (Калужская область).

Запуск запланирован на 2024 год, — говорится в сообщении компании.

Для России это будет первый завод, который начнёт производить таргетные препараты на основе таких перспективных изотопов, как лютеций-177, актиний-225 и радий-223. По словам генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» Александра Шибанова, эти препараты ориентированы на безальтернативное решение проблем диагностики и терапии рака. Он добавил, что таргетная терапия с использованием РФП — это точечное воздействие непосредственно на поражённые клетки. Этот метод позволит отказаться от традиционного лечения, при котором весь организм подвергается мощному токсичному воздействию.

Ранее онколог Елена Гудкова назвала признаки, по которым можно выявить развитие рака. По её словам, на появление онкологических заболеваний может указывать не проходящий в течение долгого времени кашель, охриплость голоса при отсутствии простуды и затруднения при глотании слюны. О развитии рака в толстом или тонком кишечнике может говорить частая диарея или запор. Кроме того, признаком онкологии может являться увеличение лимфатических узлов, не проходящее до четырёх недель.

Как писал NEWS.ru, российский Минздрав составил рейтинг регионов по числу заболеваемости онкологией. Согласно представленным данным, всего в 2019 году в России был зарегистрирован 640 391 случай заболевания раком, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения по стране составляет 436,3.

Наибольшее число новых случаев онкозаболеваний в прошлом году из расчёта на 100 тысяч населения зарегистрировано в Архангельской области — 566,2, Брянской области — 556,2 и Сахалинской области — 550,2. Наименьшее число заболевших пришлось на Дагестан — 163,6, Чечню — 164,2 и Ингушетию — 176,5.