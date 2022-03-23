Ройзман назвал бредом идею возбудить против него уголовное дело за «лайк»

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с NEWS.ru назвал бредом обращение члена Общественной палаты (ОП) Максима Григорьева к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить его якобы лайк под публикацией в социальных сетях с «призывом к уничтожению врагов украинского профашистского батальона „Азов“». Он подчеркнул, что вообще не в курсе, о чём идёт речь.

Бред. Я и про «Азов» не знаю, я же телевизор не смотрю. Я вообще не знаю, о чём речь. Сегодня этим доносчикам не нравятся лайки, завтра не понравится выражение лица, послезавтра национальность, — подчеркнул Ройзман.

Соответствующий документ Григорьев опубликовал в своём Telegram-канале. Он написал, что лайк под фото означает поддержку и одобрение, а следовательно, «гражданину Ройзману нравится, когда убивают российских солдат и граждан России».

Григорьев в своём обращении к руководителю СК РФ добавил, что если «данное деяние со стороны гражданина Е. В. Ройзмана подтвердится, оно имеет признаки, предусмотренные ст. 20.29 УК РФ „Производство и распространение экстремистских материалов“ и ст. 205.2 „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“».