Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный

Рогоза был уволен после того, как стало известно о заключении под стражу сроком на два месяца директора космического центра «Восточный» филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Романа Бобкова. Он подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.
Как писал NEWS.ru, уголовное дело в отношении Бобкова возбуждено по материалам УФСБ РФ по Амурской области. Следствие ведёт третий отдел по особо важным делам СУ СК РФ по региону. Предполагается, что Бобков вступил в сговор с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым. Он предложил совершить служебный подлог. Взамен Фоминцеву было обещано трудоустройство его и супруги на предприятие Восточного с окладом по 500 тысяч рублей.