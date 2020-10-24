Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный

https://static.news.ru/photo/b0d9c7b2-160c-11eb-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин уволил с занимаемой должности генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Евгения Рогозу.

Об этом пресс-служба госкорпорации сообщила в Twitter.

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Рогоза был уволен после того, как стало известно о заключении под стражу сроком на два месяца директора космического центра «Восточный» филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Романа Бобкова. Он подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело в отношении Бобкова возбуждено по материалам УФСБ РФ по Амурской области. Следствие ведёт третий отдел по особо важным делам СУ СК РФ по региону. Предполагается, что Бобков вступил в сговор с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым. Он предложил совершить служебный подлог. Взамен Фоминцеву было обещано трудоустройство его и супруги на предприятие Восточного с окладом по 500 тысяч рублей.