Рогозина удивил подарок Путина быстроногим бразильцам и «алкашу» Депардье Рогозина расстроило решение Путина дать гражданство бразильским футболистам Малкому и Клаудиньо

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Недавний случай с предоставлением российского гражданства двум бразильским футболистам вновь показал, что наше государство так и не повернулось лицом к своим соотечественникам, написал в Telegram-канале экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он призвал власти раздать паспорта РФ всем русским, находящимся за границей.

Недавний случай с предоставлением российского гражданства двум бразильским футболистам вновь показал, что наше государство так и не повернулось лицом к своим соотечественникам. <...> Может все-таки пришло время вернуть всем русским людям их законные российские паспорта? Не быстроногим бразильцам, не алкашу Депардье из Саранска, а нашим родным братьям и сестрам, всем русским людям! — написал Рогозин.

По его словам, антиконституционный раздел СССР лишил страну гигантских, «политых русской кровью родовых территорий, а 17,4% всех русских людей стали вдруг иностранцами, хотя никуда из своей страны не уезжали».

Может всё-таки пришло время вернуть всем русским людям их законные российские паспорта? Не быстроногим бразильцам, не алкашу Депардье из Саранска, — заявил Рогозин.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство РФ двум футболистам петербургского «Зенита» из Бразилии Малкому и Клаудиньо. Малкому 25 лет, Клаудиньо — 26. Они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. Кроме этого, российский паспорт получил французский журналист Адриан Боке, который освещает события в Донбассе.

Также Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке, который освещает события в Донбассе. В январе журналист подал заявление на предоставление российского гражданства, чтобы обезопасить себя и свою дочь.

Весной прошлого года Боке посетил Украину. После этой поездки он заявил, что видел многочисленные военные преступления ВСУ и то, как Украина готовила инсценировку массовых убийств мирных жителей в Буче. Кроме того, журналист рассказал, как его избили в Стамбуле. По его словам, в нападении участвовали агенты СБУ либо украинские активисты.