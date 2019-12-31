https://static.news.ru/photo/b928b016-2be0-11ea-9e97-fa163e074e61_660.jpg Космодром Восточный Фото: Roscosmos/Global Look Press

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что заработная плата строителей космодрома Восточный будет увеличена. По его словам, есть соответствующее поручение президента Владимира Путина.

Глава государства поддержал такое решение. В настоящий момент Главгосэкспертиза, Роскосмос и Минстрой пересматривают зарплаты, передаёт «Россия 24».

Когда, например, зарплаты рассчитываются из 14 тысяч рублей для строителей на Восточном, ну, слушайте, на этом ничего не построишь никогда, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru ранее, 25 декабря стало известно о том, что Россия хочет снова стать участником проекта окололунной станции Gateway. Российская сторона отказалась ранее от проекта, так как посчитала, что ей была отведена слишком незначительная роль.