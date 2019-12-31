Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что заработная плата строителей космодрома Восточный будет увеличена. По его словам, есть соответствующее поручение президента Владимира Путина.
Глава государства поддержал такое решение. В настоящий момент Главгосэкспертиза, Роскосмос и Минстрой пересматривают зарплаты,
Когда, например, зарплаты рассчитываются из 14 тысяч рублей для строителей на Восточном, ну, слушайте, на этом ничего не построишь никогда, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru ранее, 25 декабря стало известно о том, что Россия хочет снова стать участником проекта окололунной станции Gateway. Российская сторона отказалась ранее от проекта, так как посчитала, что ей была отведена слишком незначительная роль.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен