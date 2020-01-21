https://static.news.ru/photo/b871414e-3c50-11ea-a689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абдула Магомедов/РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил родственникам пропавших во время спецопераций в Чечне, Ингушетии и Дагестане более €1 млн.

На сайте суда опубликованы решения по двум жалобам, поданным родственниками 20 жителей Северного Кавказа, пропавших в период с 2000 по 2006 годы. Они исчезли после незаконного задержания в ходе спецопераций.

Суд постановил, что Россией был нарушен ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека, касающихся права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективные средства правовой защиты, а также запрета на пытки и жестокое обращение. ЕСПЧ назначил €1 154 678 компенсации материального ущерба, морального вреда и судебных расходов, передаёт « Медиазона ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).