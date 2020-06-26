Родителям запретят посещать детей в летних лагерях в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/072aa9ac-b7c5-11ea-a57f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Требования Роспотребнадзора запрещают посещать родителям детей в подмосковных лагерях отдыха, что превратит их фактически в обсерваторы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель генерального директора спортивно-оздоровительного детского лагеря «Салют» Александр Скорин.

Есть такой пункт, который накладывает запрет на посещение детей родителями, — сообщил он.

Скорин добавил, что лагерь на 21 день становится закрытой территорией. Например, если у ребёнка заболел зуб и его вывозят к зубному врачу, обратно в лагерь он уже не попадёт.

Кроме того, он посетовал, что рекомендации предписывают достаточно жёсткие рамки пребывания детей. В частности, делается упор на разобщение. В детском лагере всегда всё направлено, наоборот, на сплочение и сближение, на дружбу и совместное времяпрепровождение.

Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о планах возобновить работу детских лагерей с 15 июля 2020 года. По оценкам губернатора, в этом году лагеря смогут принять только половину от запланированного числа детей. Путёвки можно будет получить за деньги и бесплатно.