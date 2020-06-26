Родителям запретят посещать детей в летних лагерях в Подмосковье

Требования Роспотребнадзора запрещают посещать родителям детей в подмосковных лагерях отдыха, что превратит их фактически в обсерваторы.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва»
Есть такой пункт, который накладывает запрет на посещение детей родителями, — сообщил он.
Скорин добавил, что лагерь на 21 день становится закрытой территорией. Например, если у ребёнка заболел зуб и его вывозят к зубному врачу, обратно в лагерь он уже не попадёт.
Кроме того, он посетовал, что рекомендации предписывают достаточно жёсткие рамки пребывания детей. В частности, делается упор на разобщение. В детском лагере всегда всё направлено, наоборот, на сплочение и сближение, на дружбу и совместное времяпрепровождение.
Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о планах возобновить работу детских лагерей с 15 июля 2020 года. По оценкам губернатора, в этом году лагеря смогут принять только половину от запланированного числа детей. Путёвки можно будет получить за деньги и бесплатно.
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