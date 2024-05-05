Родителям рассказали, как уберечь детей от опасности в интернете Педиатр Шахвеледов призвал обучать детей правилам безопасности в интернете

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Дети в интернете могут столкнуться с кибербуллингом, секстингом и мошенничеством, предупредил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники в Московской области врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с РИА Новости. Чтобы уберечь их от этих опасностей, родителям необходимо обучать школьников правилам поведения в интернете. В противном случае это может обернуться для детей серьезными психологическими проблемами.

Многие дети становятся жертвами кибербуллинга, когда другие пользователи интернета оскорбляют, унижают или запугивают их через социальные сети, мессенджеры или форумы. Это может привести к серьезным психологическим проблемам и даже самоубийству, — рассказал Шахвеледов.

Нередко злоумышленники используют так называемый секстинг, в ходе которого у ребенка выманивают обнаженные фото и видео, чтобы потом использовать их для шантажа и вымогательства. По словам педиатра, минимизировать угрозы поможет контроль активности детей в интернете, а также использование программного обеспечения, позволяющего фильтровать контент.

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