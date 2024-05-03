Девочка вогнала родителей в миллионный долг из-за игры Роблокс Игра на платформе Роблокс лишила семью из Чувашии 1,3 млн рублей

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В Чувашии семья лишилась 1,3 млн рублей из-за дочери-второклассницы, которая играла на платформе Роблокс, передает Telegram-канал Baza. Эту сумму она потратила на внутриигровую валюту — «роубоксы». Родители узнали о растрате, только когда им пришло оповещение о закрытии банковского вклада. Все телефоны в этот момент были в комнате девочки.

Школьница рассказала родителям, что нашла группу по раздаче «роубоксов», где ей предложили выполнить несколько заданий: сделать скриншот на смартфоне, зайти в приложение банка и сделать несколько переводов. Девочка успела сделать 11 переводов, оформила кредит на 460 тысяч, а также оплатила из этой суммы товары на 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Baza отмечает, что Роблокс не впервые попадает в истории с мошенническими преступлениями против детей. Эта онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. Авторы игр могут использовать большой спектр сюжетов.

Ранее в Иркутске 11-летний школьник отдал мошенникам сбережения родителей ради спасения матери и сестры. Аферисты убедили его передать деньги курьеру, чтобы родственницы, которые, по их словам, попали в аварию, смогли избежать уголовной ответственности.