Родителям объяснили, почему не нужно помогать первокласснику с уроками Психолог Котова: делая домашнее задание, ребенок учится самостоятельности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям не нужно делать уроки вместе с ребенком, даже с первоклассником, им нужно помогать только тогда, когда действительно требуется подмога, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Светлана Котова. Как отметила специалист, если мама или папа будут постоянно помогать детям с домашним заданием, в них никогда не сформируется самостоятельность.

Даже первокласснику родители помогают только тогда, когда видят, что помощь нужна и ребенок эту помощь запрашивает. В этом и есть суть воспитания, чтобы не делать за ребенка, а делать вместе с ним, а потом он выполняет один. Постоянное выполнение уроков с родителями чревато тем, что у ребенка не сформируется самостоятельность, он всегда будет думать, что за него сделает мама или папа, — пояснила Котова.

Как добавила психолог, если ребенок всегда будет выполнять домашнее задание с чьей-то помощью, у него не будет навыков саморегуляции и преодоления трудностей. В таком случае дети привыкнут, что есть помощь и все выполнят за него.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова заявила, что родителям очень важно настроить своих детей на новый учебный год, это нужно делать спокойно и ни в коем случае не вселять чувство страха. По ее словам, не нужно пугать ребенка школой, допускать агрессивное поведение в его адрес, возбуждать негативные эмоции, говоря, что за лето он разленился.