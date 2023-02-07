Родителям объяснили, как правильно воспитывать застенчивого ребенка Психолог Наумова заявила, что родителям нельзя стыдить застенчивого ребенка

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Застенчивые дети требуют к себе особого отношения и родителям важно обратить внимание на несколько моментов при их воспитании, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, застенчивого ребенка никогда не нужно стыдить, также не стоит акцентировать внимание на его стеснительности и говорить об этом при других людях.

Не нужно говорить: «Ну чего ты стесняешься, иди подойди, познакомься, посмотри, какая хорошая девочка». В таком режиме разговаривать с застенчивым ребенком не нужно, это только добавит стеснения, и ребенку станет еще сложнее. Наоборот, нужно подбадривать и говорить про его активность и смелость, — посоветовала Наумова.

Как отметила специалист, если ребенок видит, что родители его приободряют и хвалят, то он чувствует себя более уверенно и постепенно справляется со своей стеснительностью. Однако часто внутри семьи не удается справиться с проблемой, сетует психолог. Это связано с тем, что, как правило, родители испытывают стыд за ребенка, так как он не соответствует их ожиданиям, думают, что с ним что-то не так и начинают за него переживать. В таком случае Наумова рекомендовала обратиться за помощью к психологу.

Ранее специалист рассказала, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. Взрослым следует избегать ультиматумов и критики в адрес детей. По словам специалиста, к подростку нельзя относиться как к маленькому, но нужно проявлять больше сочувствия и принятия.