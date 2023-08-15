Родителям объяснили, как наказать ребенка без вреда для его психики Психолог Философ посоветовала наказывать детей лишением привилегий

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Детей необходимо наказывать соразмерно проступку, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. По ее словам, родителям рекомендуется установить четкие границы дозволенного и запрещенного и не нарушать их в общении с ребенком. Кроме того, отцам и матерям никогда не следует наказывать детей без объяснения причин, считает она.

Если ругаете ребенка, то всегда уточняйте, за что именно. Поощряйте правильно поведение словами, подарками, деньгами, особыми разрешениями. Если совершил проступок, то лишите его привилегий, но соразмерно «нарушению», — рассказала Философ.

Психолог отмечает, что установление четких границ позволяет сформировать у ребенка ощущение безопасности, а также дать ему опору для роста. Также очень важное значение имеет совместное переживание побед и проблем, так как оно представляет собой ценный материал для воспитания.

Обсуждайте с ребенком, почему результат получился именно такой — не важно, со знаком плюс или минус. Не путать с чтением нотаций. Этот способ позволит ребенку понять, что он может управлять своей жизнью и результатами. Также это даст ему уверенность в себе и в том, что родителям не наплевать на его жизнь, — подытожила Марина Философ.

Марина Философ ранее также перечислила запрещенные приемы воспитания детей. Она подчеркивает, что родителям важно исключить любые унижения, так как это уничтожает самооценку ребенка. Также она советует не использовать фразы «Не подходи ко мне» и «Я больше тебя не люблю».