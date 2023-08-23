Родителям объяснили, чем можно обрабатывать сыпь у детей при ветрянке Аллерголог Гучапшева: сыпь у детей при ветрянке можно обработать антисептиком

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Сыпь при ветрянке у детей распространяется беспорядочно в виде и единичных, и множественных элементов, обрабатывать везикулы нужно антисептическими средствами, так как они иногда нагнаиваются, рассказала NEWS.ru детский аллерголог Елена Гучапшева. Медик подчеркнула, что для данных целей подойдет зеленка, генциановый фиолетовый, метиленовый синий, раствор марганцовокислого калия, фукорцин или жидкость Кастеллани.

На коже ребенка можно увидеть одновременно все стадии сыпи: новые, старые подсохшие и заживающие корочки. Везикулы могут нагнаиваться, поэтому надо обрабатывать элементы сыпи антисептическими растворами, такими как бриллиантовый зеленый (всеми любимая зеленка), генциановый фиолетовый, метиленовый синий, раствор марганцовокислого калия, фукорцин, жидкость Кастеллани, — рассказала Гучапшева.

Врач добавила, что при высыпаниях рекомендуется соблюдать постельный режим, обеспечить обильное питье и обработку кожи и слизистых антисептиками. Собеседница отметила, что жаропонижающие препараты назначаются в зависимости от показаний.

Изоляция больного завершается по истечении пяти дней после появления последнего свежего элемента сыпи, — заявила Гучапшева.

По ее словам, пик заболеваемости приходится на осень, что связано с посещением детьми школ и детских садов. Врач подчеркнула, что прививка от ветрянки есть, но в РФ она не пользуется популярностью, скорее всего, из-за отсутствия ее в обязательном календаре.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что в детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения, а обрабатывать покраснения зеленкой совсем необязательно. Эксперт добавила, что высыпания при этом разрешается мочить водой. Она порекомендовала использовать противозудные лосьоны, а также охлаждающие кремы и гели.