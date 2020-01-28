Российские регионы, граничащие с Китаем, вводят дополнительные меры защиты для профилактики распространения коронавируса.
Как
Все туристические компании Приамурья и Приморья приостановили продажу туров в Китай. Аптечные сети увеличивают резервы масок-респираторов, препаратов от ОРВИ и дезинфицирующих средств.
Региональные Минздравы намерены провести в медицинских учреждениях тренировки с персоналом, чтобы сотрудники чётко знали, как вести себя при выявлении коронавируса. К настоящему времени в Хабаровский и Приморский край уже поступили тест-системы для быстрой диагностики заболевания.
По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило три тысячи человек. Случаи заражения фиксируются в 13 странах мира. Известно уже о 106 жертвах инфекции.
NEWS.ru сообщал ранее, что специалисты Роспотребнадзора выявили 103 человека с подозрением на коронавирус нового типа, однако ни у одного из них диагноз не подтвердился.
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