https://static.news.ru/photo/7ca7d870-41b5-11ea-84ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Российские регионы, граничащие с Китаем, вводят дополнительные меры защиты для профилактики распространения коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представители местных властей, до 1 февраля приостановлена работа пограничных пунктов пропуска и отменены до стабилизации обстановки авиарейсы из дальневосточных аэропортов в город Санья. Сейчас в Приморском крае действуют только железнодорожные пункты пропуска. Все прибывающие с территории Китая проходят двойной термометрический контроль: у людей измеряют температуру как внутри транспорта, так и в общем потоке, когда они проходят по помещениям.

Все туристические компании Приамурья и Приморья приостановили продажу туров в Китай. Аптечные сети увеличивают резервы масок-респираторов, препаратов от ОРВИ и дезинфицирующих средств.

Региональные Минздравы намерены провести в медицинских учреждениях тренировки с персоналом, чтобы сотрудники чётко знали, как вести себя при выявлении коронавируса. К настоящему времени в Хабаровский и Приморский край уже поступили тест-системы для быстрой диагностики заболевания.

По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило три тысячи человек. Случаи заражения фиксируются в 13 странах мира. Известно уже о 106 жертвах инфекции.

NEWS.ru сообщал ранее, что специалисты Роспотребнадзора выявили 103 человека с подозрением на коронавирус нового типа, однако ни у одного из них диагноз не подтвердился.