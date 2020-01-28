Специалисты Роспотребнадзора выявили 103 человека, с подозрением на коронавирус нового типа, однако ни одного из них диагноз не подтвердился.
По данным пресс-службы ведомства, среднемноголетние уровни заболевания в настоящее время не превышены.
При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 — грипп А, 9 — грипп В, 3 — парагрипп, в 2 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у шестерых заболевших микстинфекция, — уточнили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают проводить необходимые противоэпидемические мероприятия и строго контролируют ситуацию.
Ранее NEWS.ru писал, что российские туроператоры приняли решение приостановить приём новых туристических групп из Китая в связи со вспышкой коронавируса нового типа.