Специалисты Роспотребнадзора выявили 103 человека, с подозрением на коронавирус нового типа, однако ни одного из них диагноз не подтвердился.

По данным пресс-службы ведомства, среднемноголетние уровни заболевания в настоящее время не превышены.

При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 — грипп А, 9 — грипп В, 3 — парагрипп, в 2 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у шестерых заболевших микстинфекция, — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают проводить необходимые противоэпидемические мероприятия и строго контролируют ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал, что российские туроператоры приняли решение приостановить приём новых туристических групп из Китая в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

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