Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал рекомендацию областной комиссии о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в РФ за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщили в аппарате подмосковного правительства.

Воробьёв подписал заключение комиссии, рекомендовавшей помиловать израильтянку. Документ незамедлительно отправлен в администрацию президента, — сообщил источник «Интерфакса». Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около...