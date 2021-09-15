Режиссёр Мережко резко высказался о проблеме с мигрантами в России

На сегодняшний день в России наблюдается засилье мигрантов. Они в своих интересах могут превратить всю страну в филиал Средней Азии. Об этом «Царьграду» рассказал российский кинорежиссёр Виктор Мережко.

Нельзя, чтобы Россия стала колонией Средней Азии. Пусть они живут себе там. Там же и зарабатывают. Никто же на их права там не покушается. Однако их всё равно берут сюда, — посетовал режиссёр.

По его словам, властям сейчас нужна дешёвая рабочая сила, так как половину выделенных денег можно куда-нибудь спрятать, а другую платить гастарбайтерам. Однако этот процесс может довести до того, что вся Россия превратится в Среднюю Азию.

Уже и так ночью ходить страшно. Потому что на улицах, да и в метро одни азиаты. Понимаете, уже Москва стала Бухарабад. То есть Москва не Москва, а Москвабад какой-то, — рассказал Мережко.

По мнению режиссёра, при современной политике лояльности к мигрантам, россияне в будущем могут стать нацменьшинством.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что суд арестовал двух мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом.