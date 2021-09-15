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Режиссёр Мережко резко высказался о проблеме с мигрантами в России

10:36, 16 сентября 2021
Режиссёр Мережко резко высказался о проблеме с мигрантами в России
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На сегодняшний день в России наблюдается засилье мигрантов. Они в своих интересах могут превратить всю страну в филиал Средней Азии. Об этом «Царьграду» рассказал российский кинорежиссёр Виктор Мережко.

Нельзя, чтобы Россия стала колонией Средней Азии. Пусть они живут себе там. Там же и зарабатывают. Никто же на их права там не покушается. Однако их всё равно берут сюда,посетовал режиссёр.

По его словам, властям сейчас нужна дешёвая рабочая сила, так как половину выделенных денег можно куда-нибудь спрятать, а другую платить гастарбайтерам. Однако этот процесс может довести до того, что вся Россия превратится в Среднюю Азию.

Уже и так ночью ходить страшно. Потому что на улицах, да и в метро одни азиаты. Понимаете, уже Москва стала Бухарабад. То есть Москва не Москва, а Москвабад какой-то, — рассказал Мережко.

По мнению режиссёра, при современной политике лояльности к мигрантам, россияне в будущем могут стать нацменьшинством.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что суд арестовал двух мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом.

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