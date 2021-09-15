Мигрантов арестовали за изнасилование и убийство пенсионерки

Суд арестовал двух мигрантов, обвиняемых в убийстве и изнасиловании пенсионерки под Сергиевым Посадом. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Судом арестованы двое граждан соседних государств, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки, — сообщила Врадий.

Труп 67-летней женщины был найден в лесополосе недалеко от села Бужаниново. По горячим следам силовики задержали двоих подозреваемых 1988 и 1984 годов рождения.

Сейчас следствие проверяет законность нахождения мигрантов на территории России. При этом будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России.

Преступление вызвало большой резонанс в населённом пункте. Местные жители провели митинг возле общежития для мигрантов. Они обвинили иностранцев в многочисленных случаях домогательств к несовершеннолетним и потребовали закрыть общежитие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 14 сентября общежитие для мигрантов закроется. Он добавил, что правоохранительные органы проверят все похожие места, которые беспокоят местных жителей. Позже стало известно, что мигрантов вывезли из общежития