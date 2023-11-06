Режиссер Малого театра рассказал о госпитализации Соломина Режиссер Житинкин не подтвердил инсульт у народного артиста Соломина

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Народный артист СССР Юрий Соломин часто ложится на профилактику в больницу и наблюдается у врачей, заявил в беседе с NEWS.ru режиссер Малого театра Андрей Житинкин, комментируя сообщения об экстренной госпитализации актера из-за инсульта. По его словам, в театре не сообщали о тяжелом состоянии Соломина.

Не волнуйтесь, Юрий Мефодьевич очень часто ложится на профилактику, наблюдается у врачей. Я думаю, что там ничего страшного. В театре ни о чем таком не сообщали, — отметил Житинкин.

Ранее сообщалось, что Соломин упал в обморок во дворе жилого дома в центре Москвы. Прибывшие врачи приняли решение экстренно доставить его в больницу. Родные артиста пока не комментировали информацию о его состоянии.

На прошлой неделе появились сообщения о госпитализации телеведущего Николая Дроздова, у которого, предположительно, обнаружили злокачественную опухоль предстательной железы. Telegram-каналы писали, что артист будет проходит курс химиотерапии и ситуация с лечением осложняется повышенным давлением Дроздова. Позднее супруга телеведущего Татьяна опровергла информацию о тяжелом заболевании мужа и заявила, что он просто наблюдался у врача.