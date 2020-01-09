Новогодние праздники подарили нам не только отдых, застолья, встречи с родными и друзьями, но и лишние килограммы, а также смену режима. О том, как безболезненно вернуться в привычный ритм жизни и сбросить набранные за неделю килограммы, NEWS.ru поговорил со специалистами.

Для того чтобы восстановить прежний режим сна, сомнолог Елена Царева рекомендует на протяжении трех-пяти дней ставить будильник на одно и то же время — к примеру, на 6:00. Если начать придерживаться этого правила 9 января и не давать себе послаблений в выходные, к началу новой недели можно приучить организм к раннему подъёму. При этом врач отметил необходимость отказа от сна в дневное время.

Чтобы помочь себе уснуть, специалист советует за несколько часов до желаемого времени начала ночного отдыха отказаться от еды, алкоголя, содержащих кофеин напитков, тяжёлых физических нагрузок, а также уменьшить число источников света в комнате. Также можно выпить таблетку, содержащую мелатонин, или же употребить в пищу богатые им продукты — фрукты и ягоды. Врач отметил, что концентрированный сок черешни увеличивает содержание этого вещества в организме в два раза. Однако он имеет свойство поднимать уровень сахара в крови.

Также рекомендуется вставать с кровати в случае, когда вы не можете уснуть на протяжении 15 минут. В противном случае вы только будете поддерживать бессонницу. В постель стоит вернуться, когда сонливость станет ярковыраженной. Елена Царёва сомнолог сомнолог

В конце праздников следует подготовиться к тому, что просыпаться и работать будет сложно. Это поможет легче перенести первый трудовой день, отмечает психолог Ирина Корчагина. По её словам, войти в прежний ритм после Нового года будет тяжелее, чем после отпуска. Связано это с тем, что во многих компаниях на праздники уходили все сотрудники.

Когда человек после отдыха возвращается в рабочую обстановку, ему легче в неё включиться. После новогодних же праздников первый день уйдет на обмен впечатлениями. Тяжело выполнять трудовые обязанности будет даже тем людям, кому нравится этим заниматься. Поэтому 9 января не нужно надрываться. Ведь такой резкий переход может негативно сказаться на психике. Ирина Корчагина психолог психолог

После окончания новогоднего отдыха психолог советует составить список дел, которые удалось выполнить во время праздников. Он должен быть пронумерованным, потому что так человеку визуально легче оценить объём проделанного. Эксперт пояснил, что такой приём помогает почувствовать результативность и насыщенность жизни, что в свою очередь, придаёт сил идти дальше.

Вечером накануне первого рабочего дня специалист рекомендовал выйти на пешую прогулку, чтобы прервать череду лежачего отдыха и насытится кислородом для лучшего ночного сна. Утром же стоит принять контрастный душ и уделить хотя бы три минуты зарядке — это поможет взбодриться. Людям, которые добираются до работы на общественном транспорте, собеседник NEWS.ru рекомендует выйти на одну остановку раньше положенной и пройтись пешком. При движении в организме вырабатывается гормон радости — эндорфин.

Женщинам я бы предложила нарядиться в первый рабочий день. Это поднимет настроение, даст повод похвастаться подарками и покупками, а также создаст ощущение наполненности жизни и того, что праздники были проведены конструктивно, — заявила Корчагина.

Желающим привести себя в форму после череды застольев диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендует устроить разгрузочные дни. Самыми эффективными, по мнению врача, являются мясные, рыбные и творожные. Однако из-за того, что в праздники многие люди потребляли много белков, лучше остановиться на «овощном» варианте с небольшим количеством орехов. При этом нужно потреблять достаточное количество жидкости — воды и травяных чаёв. Благодаря такому способу можно обеспечить функциональный покой желудочно-кишечному тракту.

Для тех, кто не хочет устраивать разгрузочные дни, диетолог советует обратить особое внимание на продукты, содержащие клетчатку: крупы, орехи, фрукты и овощи, в частности сушёные. Они имеют низкую энергетическую ценность и гликемический индекс, являются ценным источником витаминов и минералов, а также дают продолжительное чувство сытости.

Специалист при этом предостерёг желающих сбросить набранные за праздники килограммы от голодания.

Не стоит загонять свой организм из одного стресса — изобилия еды — в другой — её недостаток. Тем самым мы только продолжим замыкать круг расстройства пищевого поведения. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Что касается физических нагрузок, специалист рекомендует вспомнить об активности, которая приносит радость и удовольствие.

Не обязательно идти на фитнес. Можно отправиться на каток или экскурсию по городу. Чтобы сохранить тонус женщинам до 40 и мужчинам до 50 лет нужно проходить 12 тысяч шагов в день. При наличии лишнего веса их количество стоит увеличить в полтора раза. Любая активность поможет создать дефицит калорий — единственный метод, помогающий снижать вес, — пояснила Дианова.

Как ранее писал NEWS.ru, психиатр-нарколог Борис Менделевич предупредил россиян, что депрессия после новогодних каникул — распространённое явление. По его мнению, во многом это связано с тем, что накануне Нового года люди находятся в приподнятом настроении из-за ожидания чуда. Однако помимо желаний, необходимы и действия.