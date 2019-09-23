https://static.news.ru/photo/8d6fc1a4-de0a-11e9-b397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве могут изменить режим подачи тепла в жилые дома. Отныне он будет зависеть от температурного режима за окном и меняться исходя из погоды. Об этом сообщила депутат, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Елена Николаева.

Дело в том, что важны не сроки запуска, а соответствие температурного режима на улице с режимом включения отопления. Мы действительно обсуждали это уже и с профильными руководителями данного направления исполнительной власти Москвы, и готовится новый регламент, который должен вступить в силу с 1 октября, — заявила она РИА Новости .

По её словам, новый регламент сделает невозможным подачу избыточного отопления, когда температура на улице превысит 20-градусную отметку. Согласно действующим нормам, отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней.

Ранее News.ru писал, что 23 сентября в Москве началась подача тепла в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы. Информацию об этом озвучил заммэра столицы Пётр Бирюков.