https://static.news.ru/photo/c8bc2e2e-ddf5-11e9-9a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подача тепла началась в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы Москвы. Информацию об этом озвучил заммэра столицы Пётр Бирюков.

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс восьми градусов и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла, — цитирует Бирюкова ТАСС .

Чиновник пояснил, что отопление будет подаваться в учреждения здравоохранения и образования, жилые дома, спортивные объекты, а также промышленные и административные здания.

Как писал News.ru, по состоянию на 22 сентября, 2877 объектов социальной сферы на территории Москвы получили тепло. В Московской объединённой энергетической компании (ПАО «МОЭК») отметили, что это связано с индивидуальными котельными или особенностями узла подключения.