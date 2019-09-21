https://static.news.ru/photo/bf92b84a-dd64-11e9-8c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Московской объединённой энергетической компании (ПАО «МОЭК»), комментируя сообщения о появлении отопления в некоторых домах столицы, отметили, что это связано с индивидуальными котельными или особенностями узла подключения.

Может быть вариант, когда при подключении социального объекта из-за особенностей узла подключения заливается и жилой дом, находящийся с ним на одном тепловом пункте, — пояснили в пресс-службе МОЭК.

Там отметили, что отопление начали подавать только на социальные объекты, передаёт РБК .

Как ранее писал News.ru, отопление в социальных учреждениях столицы, в частности в больницах и детских садах, решили включить досрочно из-за холодной погоды. Об этом сообщал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.