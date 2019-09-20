https://static.news.ru/photo/e8f8b6bc-dba2-11e9-85e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отопление в социальных учреждениях столицы, в частности в больницах и детских садах, будет включено досрочно из-за холодной погоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, подача тепла в другие организации социальной сферы будут 20 сентября производиться по заявкам в течение дня.

Бирюков подчёркивает, что отопительный сезон начинается после того, как на протяжении пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха держится на отметке ниже восьми градусов.

Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения, — приводит слова заместителя мэра Москвы РИА Новости .

Он отмечает, что к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов специалисты своевременно подготовили более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства.

Как ранее писал News.ru, Гидрометцентр вновь объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за заморозков в ночь на 21 сентября.