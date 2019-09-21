https://static.news.ru/photo/0d177a6a-dd42-11e9-9523-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
По данным на 22 сентября, 2877 объектов социальной сферы на территории Москвы получили тепло. Отопление включили в 965 детских садах, 560 поликлиниках, в 1172 школах и не только. Об этом сообщается на официальной странице ПАО «МОЭК» в социальной сети.
По состоянию на 8:00 воскресенья тепло подано в 2877 объектов социальной сферы. В том числе 1172 здания школ, 965 — детских садов, 560 — больниц и 156 — поликлиник. Работы по подключению продолжаются, — сказано в Twitter организации.
По состоянию на 8.00 воскресенья тепло подано в 2877 объекта социальной сферы. В том числе 1172 здания школ, 965 - детских садов, 560 - больниц и 156 - поликлиник. Работы по подключению продолжаются.#моэк#отопление
Как ранее писал News.ru, отопление в социальных учреждениях столицы, в частности в больницах и детских садах, будет включено досрочно из-за холодной погоды. Об этом сообщал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.