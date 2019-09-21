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Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе расценил как шутку совет протоиерея Дмитрия Смирнова давать сквернословящим детям «по роже». Он отметил, что Церковь всегда выступает против воспитания, которое унижает достоинство ребёнка или причиняет вред его здоровью.

Отец Дмитрий Смирнов, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил. Кто знает отца Дмитрия, хорошо осведомлены, что это мягкий человек, добрый и отзывчивый пастырь, — сказал РИА Новости...