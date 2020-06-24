Летучая оценила безопасность на участках для голосования

https://static.news.ru/photo/2e279920-b626-11ea-a2ba-fa163e074e61_660.jpg Елена Летучая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Елена Летучая решила лично убедиться, насколько безопасны участки для голосования по поправкам в Конституцию, и побеседовала с руководителем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Ролик «Безопасный выбор» опубликован на YouTube-канале звезды шоу о чистоте в общественных местах.

Памфилова в ходе беседы с Летучей рассказала, что голосование намеренно растянуто на несколько дней, чтобы не допустить толкучки на участках в то время, когда коронавирус ещё не полностью побеждён.

Те, кто подал заявления заранее и высказал свои пожелания, их приписали к какому-то участку, они могут прийти на участок не только 1 июля, но и в любой другой день. Такая возможность есть, — пояснила Памфилова.

После беседы глава ЦИК провела телеведущую по избирательному участку и показала, как пройдёт голосование. При этом она отметила, что каждый из желающих проявить своё отношение к поправкам в Основной закон получит маску, перчатки и ручку. Кроме того, Памфилова предупредила, что голосующие не обязаны давать свой паспорт в руки члену комиссии, а могут показать документ из своих рук.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к гражданам высказался по поводу поправок в Конституцию. Он подтвердил, что они вступят в силу только при поддержке граждан.